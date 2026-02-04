Haberler

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarında sıkışan sürücüler yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kozan-Kadirli kara yolu Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Alper A. yönetimindeki 27 SJL 819 plakalı otomobil ile Yiğit Er D. idaresindeki 68 ABB 493 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak demir yığını haline dönüşen otomobillerden biri takla atarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışarak yaralanan iki sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

