NASA yangın haritası canlı izle! Güncel NASA Türkiye yangın haritası? Uydudan yangın haritası canlı izle!
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NASA yangın haritası canlı izle! Güncel NASA Türkiye yangın haritası? Uydudan yangın haritası canlı izle!

NASA yangın haritası canlı izle! Güncel NASA Türkiye yangın haritası? Uydudan yangın haritası canlı izle!
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Türkiye'de orman yangınlarının 9. gününde yangınlar devam etmekte. Devam eden yangınlar sonrası vatandaşlar nerelerde yangınlar olduğunu merak edip aramalarda bulunmakta. Bu bağlamda yangın bölgesinde uydu görüntüsü sağlayan NASA Firms vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmekte. İşte Güncel NASA yangın haritası? NASA yangın haritası canlı izle! NASA FİRMS Türkiye

Türkiye'de peş peşe çıkan yangınlar sonrası gündemde yangınlar yer almaya devam ediyor. Yangınlar ile büyük savaşında 9. günde olan Türkiye'de, en çok merak edilen konu ise yangınların olduğu şehirlerdeki son durum. Bu bağlamda uydudan görüntü sağlayan ve yangın bölgeleri işaretli olan NASA Firms ile ilgili detaylar merak edilmekte. NASA Firms ile ilgili detaylı bilgiler ve güncel NASA yangın haritası haberimizde.

GÜNCEL NASA YANGIN HARİTASI!

Güncel NASA yangın haritası? NASA yangın haritası canlı izle! NASA FİRMS Türkiye

NASA YANGIN HARİTASI CANLI İZLE!

NASA YANGIN HARİTASINA NASIL BAKILIR?

NASA'nın Kaynak Yönetim Sistemi için Yangın Bilgileri (FIRMS), NASA'nın Terra ve Aqua uydularındaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresinden (MODIS) ve NASA'nın Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometresi Suite'inden 3 saatlik uydu gözlemi içinde Gerçek Zamana Yakın (NRT) aktif yangın verilerini dağıtır ( VIIRS) ortak NASA/NOAA Suomi Ulusal Kutup Ortaklığı (Suomi NPP) ve NOAA-20 uydularında. FIRMS, NASA'nın Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) programının bir parçasıdır. NASA'nın "firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/" adresine girerek dünyadaki yangın haritasına göz atabilirsiniz.

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NASA yangın haritası canlı izle! Güncel NASA Türkiye yangın haritası? Uydudan yangın haritası canlı izle! - Haberler
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