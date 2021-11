Günay Musayeva kimdir? Günay Musayeva kaç yaşında, eski eşi kimdir, ne zaman ayrıldı?

Günay Musayeva kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Oyuncu Tolga Karel ile 4 yıllık evliliğin ardından olaylı bir şekilde ayrılan model Günay Musayeva hakkında Günay Musayeva kimdir? Günay Musayeva kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte, Günay Musayeva hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?

Günay Musayeva 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu. Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı.

2010 Best Model Azerbaycan birincisi ve Bulgaristan'da 2010 yılında düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinci oldu. Bir Sinema filminde ve birçok reklam filminde oynadı. Ezel dizisinde oynadı.

Günay Musayeva, 29 ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile yıldırım nikahı ile İzmit'te evlendi. Cihangir Can (d.18 nisan 2012) adında bir oğlu vardır.

Eşi Tolga Karel, Günay Musayeva ve oğlu Cihangir'e yeni yıl hediyesi olarak dünyanın uydusu aydan 4 dönümü 159 TL'den 8 dönüm arsa aldı. Amerikalı avukat Dennis Hope'nin kendi adına tescil ettirdiği arsalardan alan Tolga Karel, 8 dönüm arsaya, 318 TL para ödedi.

Günay Musayeva, 19 Nisan 2013 tarihinde "Tiyatro Yok ki" tiyatro gurubunun Aşk-ı Mecnun isimli tiyatro oyununda erkek tiplemesiyle rol aldı.

Günay Musayeva, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacıları arasında oldu.

Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlanan yarışmada yarışmacılar Günay Musayeva, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso olmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Kod Adı K.O.Z.Kod Adı K.O.Z. (Mit Ajanı Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 – Beyaz Karanfil (TV Dizisi)

EZEL DİZİSİNDE OYNADI

Genç model, 2010 Best Model Azerbaycan birincisi oldu ve Bulgaristan'da 2010 yılında düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinciliği elde etti. Bir sinema filminde ve birçok reklam filminde yer aldı. Ayrıca Ezel dizisinde oynadı. 19 Nisan 2013 tarihinde "Tiyatro Yok Ki" tiyatro gurubunun Aşk-ı Mecnun isimli tiyatro oyununda rol aldı. 2013'te Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacısına katıldı. 2014 yılında Kod Adı K.O.Z. filminde yer aldı, 2014'de Beyaz Karanfil dizisinde oynadı.

TOLGA KAREL İLE EVLENDİ

Günay Musayeva, 29 Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile yıldırım nikahı ile İzmit'te evlendi. 18 Nisan 2012 tarihinde Cihangir Can adında bir çocukları oldu. Çift, 2015 yılında boşandı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet