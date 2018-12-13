Gunay Musayeva'dan TIR'cı Olan Eski Eşine Sitem: TIR Şoförü Olabilir, Baba Olamaz

Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yer alan habere göre; Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen eski eşi ünlü oyuncu Tolga Karel hakkında, "TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" dedi.

"TOLGA'DAN TIR ŞOFÖRÜ OLUR AMA BABA OLMAZ"

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki yıl önce Amerika'ya yerleşti. Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu, TIR şoförü oldu. Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babası hakkında, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" dedi.

"ASTRONOT OLMAK TIR ŞOFÖRÜ OLMAKTAN DAHA KOLAY"

İki yıl önce Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğüne başladı. Kısa sürede gündeme gelen Karel, geçtiğimiz günlerde '2. Sayfa' ya yaptığı açıklama "TIR şoförlüğü benim çocukluk hayalimdi. Burada bu işi yapmak kolay değil. Astronot olmak TIR şoförü olmaktan daha kolay. 17 teste tabi tutuluyorsunuz. Lisans almak çok zor. Alın teriyle kazandığınız para helal paraysa hiçbir problem yok." dedi.

2011 yılında evlenen Azeri manken Günay Musayeva ile oyuncu Tolga Karel, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.