Gunay Musayeva'dan TIR'cı Olan Eski Eşine Sitem: TIR Şoförü Olabilir, Baba Olamaz
Günay Musayeva, oğlunun babası Tolga Karel'in Amerika'da TIR şoförü olması hakkında sessizliğini bozdu. Musayeva, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz." dedi.
Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yer alan habere göre; Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen eski eşi ünlü oyuncu Tolga Karel hakkında, "TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" dedi.
"TOLGA'DAN TIR ŞOFÖRÜ OLUR AMA BABA OLMAZ"
'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki yıl önce Amerika'ya yerleşti. Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu, TIR şoförü oldu. Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babası hakkında, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" dedi.
"ASTRONOT OLMAK TIR ŞOFÖRÜ OLMAKTAN DAHA KOLAY"
İki yıl önce Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğüne başladı. Kısa sürede gündeme gelen Karel, geçtiğimiz günlerde '2. Sayfa' ya yaptığı açıklama "TIR şoförlüğü benim çocukluk hayalimdi. Burada bu işi yapmak kolay değil. Astronot olmak TIR şoförü olmaktan daha kolay. 17 teste tabi tutuluyorsunuz. Lisans almak çok zor. Alın teriyle kazandığınız para helal paraysa hiçbir problem yok." dedi.
2011 yılında evlenen Azeri manken Günay Musayeva ile oyuncu Tolga Karel, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
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la ne sgırlar var suraya yorum atan. kadın sanki tırcılara laf attı. kadının derdi tolga istediği mesleği yapsın ne olursa olsun sonuç olarak baba olamaz diyor gelmiş sen kim tırcılara laf söylüyon diyosunuz te allamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam dürstce işinde çalışıyor, o baba olamadıysa sende anne olamamışsın bu gevezelik niyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÖNÇE İNSAN OLMAYI BAŞARAN HER KİŞİLİK HR ŞEYDEDE BAŞARILI OLAN KİŞİDİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Boyle lerin yüzünden cinayetler oluyo işte ALLAH akıl fikir versin cumle müslüman alemine ve bayanlara.ALLAH kötü niyetlerden ve fesatlardan korusun.Amin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Garanti Türkiyede kalabilmek için evlenip bosanmisdir, birde kendilerini bu tip mahlukatlar bir birsey zannediyorlar. Kültür ein Roman utanmaz herseyini unutmuslar...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır