Cenazeden sonra ortalık karıştı! Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Ablam öldürüldü

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun kardeşi Günay Girik, çarpıcı iddialar ortaya atarak mahkemeye başvurdu.

HASTANEYE DAVA AÇTI

Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastaneye 'Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten' suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı'ya da dava açtığını belirtti. Girik, yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.

Günay Girik

"FATMA GİRİK'İN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMASI İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK"

Yeğenine açtığı davdan bahseden Girik, "Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu süreç boyunca 'Fatma Girik'in mal varlığına tedbir konulması' hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

Fatma Girik ve Ahu Turanlı Aşkar

"ABLAM KORONAYI KESİN HASTANEDE OLDU"

Ablasının ölümünün ardından hastane önünde açıklama yapan Günay Girik, "Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey'de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum'a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim" demişti.