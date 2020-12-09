Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı! Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı! Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir?

09.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:53
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı! Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir?

19.00 sıralarında Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı! Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir?

Bugün 19.00 saatlerinde MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Vahit Olgun'un vurulduğu haberi geldi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir?

GÜMÜŞHANE KULÜP BAŞKANI VAHİT OLGUN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI!

MİSLİ.com 2'nci Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olgun, tedavi altına alındı. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜMÜŞHANE KULÜP BAŞKANI VAHİT OLGUN KİMDİR?

1967 yılında Gümüşhane'de doğan ve 1994 yılından itibaren Yeşilpınar Mahallesinde ikamet eden Vahit Olgun, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.1989-1994 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesinin muhtelif birimlerinde çalışan Vahit Olgun, 1994-2004 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesinde, 2004-2009 yılları arasında ise Üsküdar Belediyesinde Zabıta Müdürü olarak görev aldı.1989'da Milli Gençlik Vakfı Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gümüşhane Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Vahit Olgun, 2000-2004 yılları arasında BEM-BİR-SEN İstanbul İl Başkanı yine 2000-2004 yılları arasında ise Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Gümüşhane Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanlığı ve İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı yapan Vahit Olgun, bu görevlerine halen devam etmektedir.Evli ve üç çocuk babası olan Vahit Olgun, orta seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İlgili Haberler

Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kimdir?
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kimdir?
Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz neden tutuklandı?
Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz neden tutuklandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı! Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir? - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:53:41. #1.14#
title