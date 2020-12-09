Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı! Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir?

Bugün 19.00 saatlerinde MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Vahit Olgun'un vurulduğu haberi geldi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun kimdir?

GÜMÜŞHANE KULÜP BAŞKANI VAHİT OLGUN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI!

MİSLİ.com 2'nci Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olgun, tedavi altına alındı. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜMÜŞHANE KULÜP BAŞKANI VAHİT OLGUN KİMDİR?

1967 yılında Gümüşhane'de doğan ve 1994 yılından itibaren Yeşilpınar Mahallesinde ikamet eden Vahit Olgun, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.1989-1994 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesinin muhtelif birimlerinde çalışan Vahit Olgun, 1994-2004 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesinde, 2004-2009 yılları arasında ise Üsküdar Belediyesinde Zabıta Müdürü olarak görev aldı.1989'da Milli Gençlik Vakfı Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gümüşhane Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Vahit Olgun, 2000-2004 yılları arasında BEM-BİR-SEN İstanbul İl Başkanı yine 2000-2004 yılları arasında ise Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Gümüşhane Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanlığı ve İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı yapan Vahit Olgun, bu görevlerine halen devam etmektedir.Evli ve üç çocuk babası olan Vahit Olgun, orta seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.