Gümüşhanespor'da kulüp başkanlığına Ertürk Yakut seçildi

Misli.com 3. Lig takımlarından Gümüşhanespor'da yapılan kongrede Ertürk Yakut, kulüp başkanı seçildi.

Misli.com 3. Lig takımlarından Gümüşhanespor'da yapılan kongrede Ertürk Yakut, kulüp başkanı seçildi.

Tekke köyündeki tesislerde düzenlenen ve divan başkanlığını Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in yaptığı kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çalışma raporlarının ardından tek aday olarak seçime giren Yakut, delegelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

Seçimin ardından konuşan Yakut, yönetimiyle birlikte klasik başkanlık yapmayacaklarını, ekibiyle birlikte bugünden itibaren canla başla çalışmaya gayret edeceklerini söyledi.

Yakut, Gümüşhanespor'u layık olduğu yere taşıyacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gecemizi gündüzümüze katıp elimizden geleni yapacağız. 3 yıldır Gümüşhanespor'la taraftar ve halk arasında çok ciddi bir kopukluk var. Bunun nedenleri takım içerisinde yaşanan gelgitler, sürekli başkan değişiklikleri, yaşanan olumsuzluklar, ekonomik sıkıntılar sayılabilir. Şehir ve takımımız birbirine küskün. Bunun ortadan kalkması için gereken her şeyi hep beraber yapacağız. Önemli olan Gümüşhanespor'un marka değerinin yükselmesidir. 4-5 aydır çok ciddi bir inceleme ve araştırma içerisindeyiz. Ekibimizle bunu gerçekleştireceğiz. Gümüşhanespor'u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız, bütün görüş ve fikirlere açığız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara