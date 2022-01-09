Gümüşhaneliler Derneği'nde Davut Karakaş güven tazeledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Gümüşhaneliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kongresinde mevcut başkan Davut Karakaş yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kongresi bu gün dernek binasında gerçekleştirildi. Kongre için gerekli olan çoğunluğun sağlanmasının ardından divan yönetimi seçildi, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylendi. Kongrede görüşülen yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları oy birliği ile kabul edilirken yeni yönetimin seçimine geçildi. Yapılan seçimler sonunda Davut Karakaş yeniden başkanlığa seçilirken Harun Erdoğan, Bestani Tuncay, Erol Bal, Ayhan Meral, Şahin Çakır ve Ahmet Taş yönetim kuruluna, Lokman Öztürk, Adem Erdoğan ve Ekrem Muslu denetim kuruluna seçildi. Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Davut Karakaş bundan önceki dönem pandemi koşullarına rağmen başta eğitim yardımları olmak üzere bir çok faaliyette bulunduklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Karakaş bundan sonrada birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. - ZONGULDAK