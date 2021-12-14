Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşbilek, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafını seçen Taşbilek, spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" karesine oy verdi.

Vali Taşbilek, oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Dünyanın farklı bölgelerinde önemli bir görevi yerine getiren tüm AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

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