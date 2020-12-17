GÜMÜŞHANE - Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi
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GÜMÜŞHANE - Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi

17.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:14

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un kulüp başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastaneden tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un kulüp başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastaneden tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Akşam saatlerinde Gümüşhane Devlet Hastanesi'nden taburcu edilen Olgun, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisiyle yakından ilgilenen hastane çalışanlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

Uzaktan ya da yakından kendisiyle dayanışma gösteren herkese teşekkür eden Olgun, dostlarının ve sevenlerinin duasının kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

Tasvip etmediği bir olayla karşı karşıya kaldığını belirten Olgun, "Allah hiç kimsenin başına getirmesin, hiç kimseye göstermesin. Şu an sağlığım iyi. İstanbul'da evimde bir hafta istirahatim olacak. Sonrasında bir hafta daha tedavim sürecek. 15 gün sonra normal hayata dönebileceğiz. Uzaktan yakından arayan soran herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Olgun, yapı itibariyle herkesle yüz yüze görüşen birisi olduğunu bildirerek, "Olayın gerçek sebebini ben de bilmiyorum. Konuşma fırsatımız hemen hemen hiç olmadı. Hadise adli makamlara intikal ettiği için, şimdilik canımıza şükrettiğimiz için şu anda konuşmayı doğru bulmuyorum. Arka planını detaylı bilgileri edinince konuşabiliriz. Acımızın tazeliğiyle farklı şeyler söylemek istemiyorum. İnşallah adalet yerini bulur, hiçbir şey gizli kalmaz." ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE - Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi
GÜMÜŞHANE - Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi
GÜMÜŞHANE - Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi
GÜMÜŞHANE - Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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