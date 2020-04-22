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Karadeniz, Gümüşhane, 23 Nisan, Güncel, Haber

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Karadeniz üzerinden bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava ve yağmurlu hava dalgası Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı olarak gerçekleşiyor.

22.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:51
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Karadeniz üzerinden bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava ve yağmurlu hava dalgası Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı olarak gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji'nin uyarısını yapması ve Gümüşhane'yi de "Sarı Uyarı" kategorisine almasının ardından il genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı geçidinde etkili olan kar yağışının ardından bahar mevsimiyle yemyeşil olan coğrafya beyaz renge büründü.

Karadeniz üzerinden gelmesi nedeniyle özellikle Kürtün ve Torul ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın bu gece Gümüşhane il merkezi ve diğer ilçelerde de gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Yarın gece için zirai don olayının beklendiği Gümüşhane'de Harşit çayı vadisi boyunca birçok ağacın çiçek açtığı gözlendi.

Kürtün ilçesine bağlı denizden bin 815 metre yükseklikteki Arpacık köyü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arifesinde gerçekleşen kar yağışının ardından beyaza büründü.

Köy sakinlerinden 73 yaşındaki Emine Sevindik 23 Nisan öncesi gerçekleşen kar yağışıyla birlikte torunlarının da köyde olup karla oynamaları ve dileğince zaman geçirmelerini istediğini belirterek, "Buradan torunlar ve çocuklara köydeki büyüklerini yalnız bırakmamalarını, telefonla dahi olsa aramaların rica ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye ve dünya çocuklarına kutlu olsun" dedi.

Bir diğer köy sakini Arif Özdemir ise bu özel günde kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini, köy genelindeki büyüklerin böyle bir günde torunlarının yanında olmalarını istediğini söyledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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