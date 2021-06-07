GÜMÜŞHANE - Cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor

Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda 240 metre yükseklikte yapılan cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda 240 metre yükseklikte yapılan cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Zigana ve Sarıç dağlarına karşı kurulan, 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği teras, 2018'de hizmete girdi.

Terasa, çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra doğa turizmi için Doğu Karadeniz'i tercih eden yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Yükseklik korkusu olanların heyecan yaşadığı terasta ziyaretçiler, özçekim yapıyor, manzaranın keyfini çıkarıyor.

Hizmete açıldığından bu yana 500 bin ziyaretçinin çıktığı terasın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşmeyle bu yıl 200 bin kişiyi ağırlaması öngörülüyor.

"Bölgeye gelen yabancı turistler terasa uğramadan gitmiyor"

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir AA muhabirine, cam seyir terasının bölge için önemli bir turizm noktası olduğunu söyledi.

Terasın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını dile getiren Özdemir, gelen ziyaretçilere farklı turistik aktiviteler sunmak istediklerini aktardı.

Özdemir, adrenalin tutkunlarının terasa özel bir ilgisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yükseklik korkusu olan insanların burada sürünerek camda yürüdüklerine şahit oldum. Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından birine sahibiz. Buradaki adrenalini ve çeşitliliği artırmak adına Avrupa Birliği projesi kapsamında zipline projesi (yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halata asılarak kayma) hazırladık. 850 metre uzunluğunda düşünülen zipline hattı ile ziyaretçilere farklı deneyimler de sunacağız. Projemizin değerlendirmesi bitti, sonuçlarını bekliyoruz."

Bölgeye gelen yabancı turistlerin Torul Kalesi Cam Seyir Terası'na uğramadan kentten ayrılmadığını ifade eden Özdemir, "Pandemi insanlarımızı yordu ve eve kapadı. Normalleşme ile birlikte yüksek sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Şimdiye kadar cam seyir terasını yarım milyon insan ziyaret etti. Bu yıl sonuna kadar 650-700 bin ziyaretçi hedefine ulaşmayı bekliyoruz." diye konuştu.

"Yüksekten dağları, manzarayı izlemek keyif verici"

Çocuklarıyla Erzincan'dan gelen Taner Yener de Trabzon ve Rize gezisinin ardından Torul Kalesi'ne gelerek cam terası görmek istediklerini söyledi.

Cam terası "heyecan uyandıran bir yer" olarak tanımlayan Yener, "Biraz korku var ama alıştık. Yapanların emeğine sağlık. Askerde helikoptere binmiştim. Onun dışında en yüksek çıktığım nokta burası. Yüksekten dağları, manzarayı izlemek keyif verici." dedi.

Ailesiyle Trabzon'dan gelen Fadime Samas da alanın çok güzel bir manzaraya sahip olduğunu, ilk kez bu kadar yükseğe çıktığını, bu yüzden de başta korktuğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara