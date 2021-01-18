GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
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GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

18.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:01

Gümüşhane'nin karlı kent manzarası Karayolundan geçen araçlar Karlı cadde ve sokaklarda yürüyen insanlar Gümüşhane Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini gösterdi.

Gümüşhane'nin karlı kent manzarası

Karayolundan geçen araçlar

Karlı cadde ve sokaklarda yürüyen insanlar

Gümüşhane Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Karlı bir sabaha uyanan kentte ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmazken Gümüşhane Belediyesi ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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