Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
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Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Doğu Karadeniz'de Trabzon ile Gümüşhane sınırında Haziran ayına 1 hafta kala kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.

24.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:58

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.

Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞTI

Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anzer Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar sabah karlı bir manzaraya uyandı. Trabzon'un Hayrat ilçesi Sarmaşık mahalleside yağan karla beyaza büründü. Mahallede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.

Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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