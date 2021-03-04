GÜMÜŞHANE - Dinamik Denetim Süreci" başladı

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İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in Belediye Başkanı Ercan Çimen'in yapılan denetimlere katılması Sokak ve caddeler Polis ekiplerinin anonslu uyarıları Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in açıklamaları Gümüşhane Valisi Kamuran...

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Dinamik Denetim Süreci"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in Belediye Başkanı Ercan Çimen'in yapılan denetimlere katılması

Sokak ve caddeler

Polis ekiplerinin anonslu uyarıları

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in açıklamaları Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Taşbilek, beraberindeki Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi ile Atatürk Caddesi'nde tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşbilek, kentin bakanlıkça açıklanan risk grubunda çok yüksek riskli iller kategorisinde yer almasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Süratle kırımız noktadan uzaklaşmak için herkesin yoğun bir çaba içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Taşbilek, bugün kentte bini aşkın personel ile sıkı bir denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Taşbilek, Gümüşhanelilere maske mesafe ve hijyen noktasında dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak şöyle devam etti:

"Taziyelere gitmeyelim. Yurtdışından ve şehir dışından gelen kişilerle temasımızı keselim. İşimiz olmadığı müddetçe ve gerekmedikçe sokağa çıkmayalım. Ev toplantıları, taziye, cenaze doğum günü kutlaması gibi etkinlikleri yüz yüze yapmayalım. Her birimiz bir diğerinin vebalini taşıyoruz. Gümüşhanelilerin konuya hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bu süreci birlikte mücadele ile aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kentte mutant virüs ile ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Taşbilek, 5 şüpheli kişinin testinin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili laboratuvarına gönderildiğini ve henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığını bildirdi.

Taşbilek, önlemler kapsamında 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda kurulan semt pazarının da şehir merkezinde açılmayacağını, pazarın Karşıyaka Mahallesi'nde bir noktada kurulması için karar alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara