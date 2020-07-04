Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölü

Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan: 2 ölüGÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda sürüklenen iş makinesi 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

04.07.2020 08:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:04

Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan: 2 ölü

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda sürüklenen iş makinesi 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayda operatör Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde özel bir firma tarafından yürütülen Süme Mahallesi Değirmen mevkisindeki yol yapımı sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanın sürüklediği iş makinesi ve çekici, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından indikleri uçurumda iş makinesi operatörü Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker'in cansız bedenine ulaştı. Uçurumdan çıkarılan cenazeler, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)

Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti Haber
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor Haber
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı Haber
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Cenk Eren Ozan Güven Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Gökhan Töre Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 09:30:15. #1.14#
title