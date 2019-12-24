Gümüşhane'de şiddetli rüzgar hasara yol açtı

24.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:06

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Üçtaş köyü kırsalında sabaha karşı başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan ilçeye bağlı Özkürtün beldesinde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evde baca yangını çıktığı, belde merkezindeki bazı noktalarda bulunan kameriyelerin devrilerek hasara yol açtığı öğrenildi.

Kentte bugün de etkili olması beklenen şiddeti rüzgara ilişkin yazılı açıklama yapan Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Demir, mevsim kaynaklı ters rüzgarların etkisiyle oluşabilecek baca yangınları, dumanın geri basması sonucu zehirlenme ve boğulmalara karşı vatandaşları uyardı.

Demir, vatandaşlara gece yatarken sobalarını söndürerek uykuya dalmaları uyarısında bulunarak, uyarıları dikkate almanın can güvenliği açısından önemine işaret etti.

Kaynak: AA