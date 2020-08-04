Gümüşhane'de otlar tutuştu, çok sayıda bahçe küle döndü
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Gümüşhane'de otlar tutuştu, çok sayıda bahçe küle döndü

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde kuru otlar tutuşunca çok sayıda bahçe küle döndü.

04.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:51

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde kuru otlar tutuşunca çok sayıda bahçe küle döndü. Evlere sıçraması son anda engellenen yangında çok sayıda ağaç da yandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Yeşildere köyünün Hacılı mahallesinde saat 15.30 sıralarında alanda bulunan kuru otların alev alması ve ardından esen sert rüzgarla birlikte bahçelerdeki kuru otlar tutuştu. Kısa sürede metrelerce ilerleyen yangın bu sırada bahçelerde bulunan kuru ağaçları da küle döndürürken, vatandaşlar itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangının büyümemesi için evlerinden çektikleri hortumlarla ve kaplarda taşıdıkları sularla yangına müdahale etti.

Yangın Gümüşhane ve Torul Belediyesi İtfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 saatlik mücadelenin ardından tamamen söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alanda soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Yağlıdere yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirterek, "Otlar biranda tutuşarak yukarıya doğru çıktı ve büyüdü yangın. Çok hızlı yayıldı bahçeleri küle çevirdi. Bahçelerdeki kuru veya kurumak üzere olan ağaçlar da yandı" dedi.

Yangına müdahale eden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye amiri Muhammet Aydın ise, "15.30'da gelen ihbar üzerine olay yerine geldik. Buraya geldiğimizde etraftaki otların rüzgarın etkisiyle kontrol dışına çıkması sonucu yangının çıktığını anladık. İlk etapta evlere ulaşmak üzereyken ekiplerimizin yoğun çabası sonucu eve ulaşmasını önledik. Öncelikle evleri kurtarmak için mücadele ettik ve başarılı olduk. Daha sonrasında da büyük bir alanda yanan otlar ve ağaçları söndürdük. 1,5 saat süren bir çalışma sonunda kontrol altına aldık yangını. Alanda kuru ağaçlar vardı yandı. Baraka vardı o da yandı" dedi.

(İHA)

Gümüşhane'de otlar tutuştu, çok sayıda bahçe küle döndü

Kaynak: İHA

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