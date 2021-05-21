Gümüşhane'de, nadir görülen "paçalı baykuş" kayıt altına alındı
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Gümüşhane'de, nadir görülen "paçalı baykuş" kayıt altına alındı

Gümüşhane'de, nadir görülen 'paçalı baykuş' kayıt altına alındı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Türkiye'de daha önce sadece Bursa ve Bolu'da rastlanan "paçalı baykuş" Gümüşhane'de görüntülendi.

Türkiye'de daha önce sadece Bursa ve Bolu'da rastlanan "paçalı baykuş" Gümüşhane'de görüntülendi.

Kentte bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğüne yaralı baykuş yavrusu getirdi.

Bunun nadir görülen "paçalı baykuş" olduğunu tespit eden ekipler, tedavisinin ardından kuşu bulunduğu yerde doğaya bıraktı.

Ekipler, alanda, daha önce sadece Bursa ve Bolu'da görülen "paçalı baykuş" türünü görüntüledi.

Görüntüler, Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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