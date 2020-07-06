Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim Gümüşhane Valiliği, kentte koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığını belirterek, vatandaşları temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda uyardı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmaya başladığı belirtilerek vatandaşların tedbirlere uymaya özen göstermeleri istendi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli nedenlerle kentte koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığı vurgulandı. Tedbirlere uyulması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYALIM"

"İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edelim."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan, 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1148 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 250 bin 758'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 225'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 188 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680 oldu.

Kaynak: AA