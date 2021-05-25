Gümüşhane'de Kovid-19 karantinasını ihlal eden 2 pozitif hastaya para cezası uygulandı
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Gümüşhane'de Kovid-19 karantinasını ihlal eden 2 pozitif hastaya para cezası uygulandı

Gümüşhane'de Kovid-19 karantinasını ihlal eden 2 pozitif hastaya para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını ihlal eden 2 pozitif hastaya para cezası verildi.

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını ihlal eden 2 pozitif hastaya para cezası verildi.

Kürtün ilçesinin Üçtaş Köyü'nde, jandarma ekipleri ile denetime çıkan Kaymakam Mustafa Ayvat, saat 21.30'dan sonra sokakta olan A. Karahan (26) ve S. Meral (31) ile karşılaştı.

Yapılan sorgulamada, bu kişilerin pozitif hasta olduğunun ve karantinanın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinin belirlenmesi üzerine, jandarma ekipleri, durumu savcılığa bildirdi.

Evlerinde tekrar karantinaya alınan A. Karahan ve S. Meral hakkında, savcılıkça adli işlem başlatılırken, her birine jandarma ekiplerince 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada, haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ilin 163,72 ile Gümüşhane olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
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