Son dakika... GÜMÜŞHANE - Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika... GÜMÜŞHANE - Kovid-19 denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Emniyet Müdürü Celal Taşci, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay'ın da katıldığı denetimde, vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Denetimlerde vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Vali Taşbilek, iş yeri sahiplerine de açılış ve kapanış saatlerini hatırlattı.

Polis uygulama noktalarını da ziyaret eden Taşbilek, ekiplerle birlikte şehirler arası seyahat eden bazı araçları durdurarak belgelerini kontrol etti.

Taşbilek, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

Denetimlerdeki temel esasın vatandaşların kısıtlamalara uyup uymadıklarını kontrol etmek olduğunu vurgulayan Taşbilek, "Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz. Birlikte hareket ederek bu mücadeleyi kazanalım." dedi.

Son dakika... GÜMÜŞHANE - Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika... GÜMÜŞHANE - Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika... GÜMÜŞHANE - Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika... GÜMÜŞHANE - Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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