Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
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Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Gümüşhane'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Bayburt'tan Gümüşhane'ye seyir halindeki Emre Demirci'nin kullandığı 29 AAF 659 plakalı kamyonet, Arzular kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Soner Demirci (28), Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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