Gümüşhane'de "Hey Gidi Günler" adlı oyun sahnelendi
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Gümüşhane'de "Hey Gidi Günler" adlı oyun sahnelendi

Gümüşhane'de 'Hey Gidi Günler' adlı oyun sahnelendi
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler- Şarkılı İnteraktif Komedi" adlı oyunu izleyiciyle buluştu.

Gümüşhane'de Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler- Şarkılı İnteraktif Komedi" adlı oyunu izleyiciyle buluştu.

Gümüşhane Belediyesince kentte ilk defa düzenlenen tiyatro festivali kapsamında Gümüşhane Üniversitesi Kongre Salonu'nda Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek sahnelenen oyuna sanatseverler ilgi gösterdi.

Zaman zaman izleyicilerin de dahil olduğu interaktif bir eğlenceye dönüşen oyunun ardından sahneye gelen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri kutladı, kendilerine pestil, köme ve kuşburnu suyu ikram etti.

Çimen, Gümüşhane Belediyesi olarak ellerinden geldiğince sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini söyledi.

Salgın sürecinin ülkede olduğu gibi Gümüşhane'de de vatandaşları yorduğunu belirten Çimen, "Yaklaşık 2 aydır tiyatro ekiplerimizi ilk defa düzenlediğimiz tiyatro festivali nedeniyle konuk ediyoruz. 24 Ağustos tarihine kadar tiyatrolarımız sürecek. Bütün oyunlar yoğun ilgi görüyor. Tiyatrocularımıza ve izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, daha sonra oyunculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Gümüşhane'de 'Hey Gidi Günler' adlı oyun sahnelendi
Gümüşhane'de 'Hey Gidi Günler' adlı oyun sahnelendi
Gümüşhane'de 'Hey Gidi Günler' adlı oyun sahnelendi
Gümüşhane'de 'Hey Gidi Günler' adlı oyun sahnelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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