Gümüşhane'de Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Gümüşhane'de Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı

24.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:30
Gümüşhane'de Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'de sabah saatlerinde kontrolden çıkarak Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de sabah saatlerinde kontrolden çıkarak Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'den Trabzon'a giden Fuat Sarı'nın (60) kullandığı 24 BA 809 plakalı tır, İkisu Köyü, Taşocağı tüneli çıkışında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü geçip bariyerleri aşarak Harşit Çayı'na düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten çaya devrilen tırın sürücüsü Sarı yaralandı.

Fuat Sarı, bölgede devriye gezen ve kazayı gören Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerce araçtan çıkarıldı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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