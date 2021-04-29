Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği
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Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği

İhlas Haber Ajansı / UĞUR BULUT - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında son bir haftalık verilerde Gümüşhane'nin vaka artışı en yüksek ikinci il olmasını değerlendiren vatandaşlar tam kapanma öncesi şehre akın eden gurbetçilere dikkat çekti.

Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği

GÜMÜŞHANE - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında son bir haftalık verilerde Gümüşhane'nin vaka artışı en yüksek ikinci il olmasını değerlendiren vatandaşlar tam kapanma öncesi şehre akın eden gurbetçilere dikkat çekti.

Ülke genelinde bugün akşam saatlerinde başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma süreci öncesinde gün boyunca Gümüşhane caddelerinde telaşlı bir kalabalık hakim oldu.

Tam kapanma tarihinin erken açıklanması nedeniyle ülkenin dört bir yanından bu süreçte memleketlerine dönen gurbetçiler ihtiyaçlarını gidermek için kent merkezindeki market, bakkal ve diğer ticarethanelere akın ederken vatandaşlar gurbetçilerden 10 gün boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi.

Kent merkezinin kısıtlamasız son gününde güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşlardan Ethem Ünal kendisinin de mahalle muhtarı olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu süreçte kendilerini koruyacaklar, evlerinden dışarı çıkmayacaklar. Özellikle gurbetten gelenler kesinlikle 10 gün karantinada kalmalılar. Gümüşhane'de Valimiz, Emniyet Müdürümüz, kolluk kuvvetlerimiz yardımcı oluyorlar. Bende mahalleme dışardan gelenlerin hepsini uyarıyorum. Vaka sayısı artıyor. Bunun için vatandaşlar evlerinde kalacak, dışarıya çıkmayacaklar" dedi.

Esnaflardan Sebahattin Saraç ise "Daha önceki kısmi kapanmalarda biraz ihmalkar davrandık. Kısmi kapanmalarda hiçbir tedbir almadan halkımız sokaklarda çok rahat bir şekilde gezdi dolaştı. Temas seviyesi çok yüksek oldu. Vatandaşın da bu işin ciddiyetinin farkında olmadığını düşünüyorum. Tam kapanmanın 4-5 gün öncesinden ilan edilmesini bir eksiklik olarak görüyorum. Gümüşhane gurbette yaşayan insanı çok fazla olan bir il. Dolayısıyla şehre ciddi manada bir etkisi olacak. Ayrıca şehirde yaşayanlar da 14 günlük kapanmadan dolayı hareketliliği arttırdı. İzin ve tedariklerini görmek için 4 gündür insanlarımız sokaklarda. Biz 17 günü başlamadan 4 günde heba ettik gibi geldi bana" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Salih Şahin de evlerde kalınması çağrısında bulunarak "Dışardan gelenlerden kendimizi koruyoruz. Onların 10 gün evden çıkmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş Hüseyin Demir ise "Camilerde ve sokaklardaki tedbirler yanlış. Dışardan gelen birsürü insan var. Tedbirlerin daha sıkı olması ve sokağa çıkılmaması gerekiyor. Biz hiçbir kurala uymuyoruz ki. Kendimize saygımız yok ki başkasına da saygımız olsun. Hala maskesiz gezenleri görüyoruz bu şekilde. Bunlara daha sıkı tedbir alınması gerekiyor. Yasaklara uymamız gerekiyor. En kısa zamanda Gümüşhane birinci sıraya çıkarsa şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği
Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği
Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği
Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği
Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği
Gümüşhane'de gurbetçi tedirginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR BULUT

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