Gümüşhane'de cami şadırvanında emeklinin maaşını çalan hırsızlar yakalandı
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Gümüşhane'de cami şadırvanında emeklinin maaşını çalan hırsızlar yakalandı

Gümüşhane'de cami şadırvanında emeklinin maaşını çalan hırsızlar yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de bir kişinin emekli maaşını cami şadırvanında abdest alırken çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Gümüşhane'de bir kişinin emekli maaşını cami şadırvanında abdest alırken çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Zekeriya Şenel (69), kent merkezindeki banka şubesinden maaşını çektikten sonra Kemaliye Camisi'ne geldi.

Şadırvanda abdest aldıktan sonra pazar yerine giden Şenel, emekli maaşının cebinde olmadığını fark edince polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede Şenel'in yaklaşık 3 bin liralık emekli maaşının caminin şadırvanında "muslukçuluk" diye tabir edilen yöntemle ceketinin üstüne ceket konularak çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerasından kimliklerini belirledikleri A.T, (43), T.Ç. (46) ve R.Ç'nin (54) camiden ayırıldığı aracı takibe alan ekipler, zanlıların Trabzon'un Aralıklı ilçesinde olduğunu tespit etti.

Çaldıkları parayla Araklı ilçesinde yakalayan zanlılar, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ile R.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şahısların daha önceden benzer suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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