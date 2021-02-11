Gümüşhane'de araçla küpesiz büyükbaş hayvan taşıyan 2 kişiye 20 bin 248 lira ceza
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Gümüşhane'de araçla küpesiz büyükbaş hayvan taşıyan 2 kişiye 20 bin 248 lira ceza

11.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:20
Gümüşhane'de araçla küpesiz büyükbaş hayvan taşıyan 2 kişiye 20 bin 248 lira ceza

Gümüşhane'de araçla küpesiz büyükbaş hayvan taşıyan ve gerekli belgeleri bulunmayan 2 kişiye 20 bin 248 lira ceza uygulandı.

Gümüşhane'de araçla küpesiz büyükbaş hayvan taşıyan ve gerekli belgeleri bulunmayan 2 kişiye 20 bin 248 lira ceza uygulandı.

Merkezde bulunan İkisu kontrol noktasında S.Ş'nin kullandığı 55 JR 009 plakalı hafif ticari aracı durduran jandarma ekipleri, kasada buzağı taşındığını fark etti.

Sürücünün canlı hayvan taşınmasına ilişkin belgeleri ibraz edememesi üzerine jandarma ekipleri, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Görevliler, kasadaki 19 buzağıdan 17'sinin küpesiz olduğunu belirledi.

S.Ş'ye belgesiz ve küpesiz hayvan taşıması nedeniyle toplam 17 bin 214 lira ceza uygulandı. Aracın ruhsat sahibine de 3 bin 34 lira ceza kesildi.

Küpesiz 17 buzağının kayıt altına alınarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36. maddesi gereğince, Gümüşhane Belediyesi mezbahasında kestirilip sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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