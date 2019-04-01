Gümüşhane'de, AK Parti İl Belediyesini Kazandı, 4 İlçeyi Kaybetti

GÜMÜŞHANE'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Belediye Başkanı, AK Parti'li aday Ercan Çimen, oldu. AK Parti, merkez belediyesi ve Kelkit ilçe belediyesini kazanırken, MHP ise 4 ilçe belediyesini kazandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti, Gümüşhane'de merkez ilçe ve Kelkit ilçe belediyesini kazandı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, seçimi kazanırken, Çimen'in rakibi olan MHP adayı Sabri Varan ise ikinci sırada yer aldı.

4 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

AK Parti'li Ahmet Kanat'ın yönettiği Kürtün ilçesini, MHP'li Enver Şen, AK Parti'li Nidai Köroğlu'nun yönettiği Torul'u, MHP'li Evren Evrim Özdemir, AK Parti'li Yavuz Altııparmak'ın yönettiği Şiran'ı, MHP'li Mutlu Özel ve AK Parti'li Şerif Aygün'ün yönettiği Köse'yi de, MHP'li Turgay Kesler kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Gümüşhane'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

AK Parti:

Gümüşhane: Ercan Çimen

Kelkit: Aziz Nas

MHP:

Kürtün: Enver Şen

Torul: Evren Evrim Özdemir

Şiran: Mutlu Özel

Köse: Turgay Kesler

- Şhane

Kaynak: DHA