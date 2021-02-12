Gümüşhane'de 33 köy okulu yüz yüze eğitime hazır
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Gümüşhane'de 33 köy okulu yüz yüze eğitime hazır

12.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:21
Gümüşhane'de 33 köy okulu yüz yüze eğitime hazır

Gümüşhane'de köy okulları Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağının duyurulmasının ardından, salgın tedbirleri çerçevesinde eğitim öğretime hazırlandı.

Gümüşhane'de köy okulları Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağının duyurulmasının ardından, salgın tedbirleri çerçevesinde eğitim öğretime hazırlandı.

İl genelinde 33 köydeki ilk ve ortaokullarda 1097 öğrenci ve 99 öğretmenle yüz yüze eğitim başlayacak. Okullarda dezenfektandan temizliğe tüm hazırlıklar tamamlandı.

Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulundaki hazırlıkları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Oltan Balyemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 15 Şubat itibarıyla köy okullarının eğitim öğretime başlayacağını hatırlattı.

Tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşan Balyemez, ders aralarında sınıfların dezenfekte edileceğini, kentteki okulların tümünün temiz okul belgesi sahibi olduğunu anlattı.

Balyemez, ailelerle iletişim halinde süreci yöneteceklerini dile getirerek, "Öğrencilerimizi çok özledik. Öğretmenlerimiz 'Öğrencilerimizin kokusunu özledik' diyor. Öğrencilerle telefonla görüştüğümüzde onların da aynı duyguları taşıdığını gördük. Ben de bir öğrenci velisiyim. 4. sınıfa giden kızım bana, 'öğretmenimin kokusunu özledim' diyor. İnşallah çocuklarımızla buluşacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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