Küçükçekmece'de iş yeri önünde vurularak öldürülen Hakan Uğur cinayetinde 2 gözaltı! Saldırı anı kamerada

Küçükçekmece'de iş yeri önünde vurularak öldürülen Hakan Uğur cinayetinde 2 gözaltı! Saldırı anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Küçükçekmece'de 6 Ekim'de iş yerinin önünde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Hakan Uğur'un cinayetine ilişkin 2 şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan Hakan Uğur kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
- Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de Hakan Uğur'un motosikletli 2 kişi tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin alacak verecek meselesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Olay, 6 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte iş yerinin önünde bekleyen Hakan Uğur, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin ateş açtıktan sonra hızla kaçtığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
ESENYURT'TA YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmaların ardından 2 şüpheliyi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.