Haberler

Küçükçekmece'de iş yeri önünde vurularak öldürülen Hakan Uğur cinayetinde 2 gözaltı! Saldırı anı kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de iş yeri önünde vurularak öldürülen Hakan Uğur cinayetinde 2 gözaltı! Saldırı anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de 6 Ekim'de iş yerinin önünde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Hakan Uğur'un cinayetine ilişkin 2 şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan Hakan Uğur kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
  • Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
  • Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Hakan Uğur'un motosikletli 2 kişi tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin alacak verecek meselesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay, 6 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte iş yerinin önünde bekleyen Hakan Uğur, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin ateş açtıktan sonra hızla kaçtığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ESENYURT'TA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmaların ardından 2 şüpheliyi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

Dev maça saatler kala ateşi yaktı
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

MasterChef şampiyonu restoranını geçici olarak kapatıyor
Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı

Eşiyle Trump'ı karıştırdı, dünya o anları canlı izledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brüksel'de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı

Avrupa ülkesi şokta! Polis memuru korkunç şekilde öldürüldü
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı