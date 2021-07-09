Gümüşhane'de 2 kişiyi yaralayıp araç gasbeden şüpheli yakalandı
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Gümüşhane'de 2 kişiyi yaralayıp araç gasbeden şüpheli yakalandı

Gümüşhane'de 2 kişiyi yaralayıp araç gasbeden şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de iki kişiyi yaraladıktan sonra bir araç gasbeden alkollü kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gümüşhane'de iki kişiyi yaraladıktan sonra bir araç gasbeden alkollü kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Torul ilçesinin Kocadal köyüne bağlı İkisu-Şiran kara yolundaki bir tesise gelen C.E (31), burada H.S'den aracını ödünç vermesini istedi.

Olumsuz cevap alan C.E, yanında taşıdığı pompalı tüfekle H.S'ye ateş etti. C.E, olaya müdahale etmek isteyen amcası S.E'yi de bıçaklayarak kaçtı.

Bacak ve bel kısmından yaralanan H.S ve S.E, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.E ise daha sonra yolda durdurarak gasbettiği araçla kaçarken jandarma ekiplerinin takibi sonucu Trabzon'un Maçka ilçesinde lastik patlatan yardımıyla durduruldu.

Yanındaki pompalı tüfekle intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenilen C.E, sabah saatlerinde ekiplerce ikna edilerek gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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