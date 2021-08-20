Gümüşhane'de 1500 kişiye aşure ikram edildi
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Gümüşhane'de 1500 kişiye aşure ikram edildi

Gümüşhane'de 1500 kişiye aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de, Valilik ve Belediye Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla 1500 kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Gümüşhane'de, Valilik ve Belediye Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla 1500 kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Kent merkezindeki Süleymaniye ve Kemaliye camilerinde cuma namazı sonrası düzenlenen etkinlikte, Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve kent protokolü, hazırlanan aşureyi kaplara doldurarak vatandaşa ikram etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğin ardından konuşan Vali Taşbilek, İslam aleminin muharrem ayını tebrik etti.

Muharrem ayı vesilesiyle kentte birlik beraberlik ve kardeşliğin nişanesi olarak aşure etkinliği düzenlendiğini belirterek Taşbilek, "Milletimizin birliğinin ve dirliğinin daim olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Çimen de muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1500 kişiye aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

Aşure etkinliğinin birlik ve dayanışmayı daha da kuvvetlendirmesi temennisinde bulunan Çimen, Kerbela şehitlerini de saygıyla anarak rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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