GÜMÜŞHANE'DE 10 DAKİKALIK SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

GÜMÜŞHANE'de 10 dakika süren sağanak yağış sonrası cadde ve yollar göle döndü.

GÜMÜŞHANE'de 10 dakika süren sağanak yağış sonrası cadde ve yollar göle döndü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

Gümüşhane kent merkezinde 10 dakika boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve yolları göle döndürdü. Yağış nedeniyle su birikintisi olan yerleri geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Gümüşhane Valiliği de yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, "İlimizde bugün ve önümüzdeki birkaç günde beklenen yağışlarda meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır? denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı