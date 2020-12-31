Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ecir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ecir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:36
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ecir, AA'nın

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ecir, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Ecir, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafları birbirinden güzel, anlamlı bulduğunu ve seçimde zorlandığını ifade eden Ecir, AA muhabirlerini başarılı çalışmaları için tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Metin Oktay Güven Yalçın Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ecir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:42:05. #1.14#
title