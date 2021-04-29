Gümüşhane Belediyesi tam kapanmada gündelikçilerin acil ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak
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Gümüşhane Belediyesi tam kapanmada gündelikçilerin acil ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak

Gümüşhane Belediyesi tam kapanmada gündelikçilerin acil ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanacak tam kapanma sürecinde ayakkabı boyacısı, ev temizlikçisi, çaycı gibi gündelik çalışan vatandaşların temel ve acil ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanacak tam kapanma sürecinde ayakkabı boyacısı, ev temizlikçisi, çaycı gibi gündelik çalışan vatandaşların temel ve acil ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi.

Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede bu akşam başlayacak "tam kapanma" sürecinde evine ekmek götürmekte zorlanacak vatandaşlara yardım etmek için harekete geçtiklerini belirtti.

Ayakkabı boyacısı, ev temizlikçisi, çaycı gibi gündelik çalışan vatandaşların temel ve acil ihtiyaçlarını kapanma süresi boyunca karşılayacaklarını aktaran Çimen, şunları kaydetti:

"Şehr-i emin olarak sorumluluk almaktan geri durmayacağız. Mali tablo ne olursa olsun önceliğimiz bu dönemde mağdur vatandaşların yanında olmak. Gümüşhane Belediyesi olarak bu yıl pandemi nedeniyle otobüs tarifelerinden harçlar ve su faturalarına kadar hiçbir ürüne zam yapmadık. Bu yolla pandemiden ciddi manada zarar gören Gümüşhaneli'ye sahip çıkmaya çalıştık. Sosyal belediyecilik örneği olarak 17 gün sürecek bayram öncesi tam kapanmada vatandaşın elinden tutmaya gayret edeceğiz. Bu kapsamda en büyük zararı gündelik ücretli çalışan kesim görüyor. Ayakkabı boyacısı ev temizlikçisi gibi evinin kazancını gündelik işlerden gören vatandaşlarımız merak etmesinler. Gücümüz nispetinde gıdadan yakacağa kadar bu süreci rahat atlatabilmeleri için ekiplerimiz büyük bir gayretle sahada, yanlarında olacak."

Çimen, Gümüşhanelilere yatırımların dışında sosyal anlamda da sorumlulukları olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Evinde erzak, yakacak sıkıntısı çeken tüm gündelikçi ve günlük kazançla yaşayan hemşerilerimizin elinden tutacağız. Bu konuda talebi olanlar beyaz masa marifetiyle bize ulaşabilirler. Zabıta ekiplerimiz başta olmak üzere tüm personelimiz onlar için bu süreçte canla başla mücadele etmeyi sürdürecek. Bu şehrin belediye başkanı olarak ekibimle zabıtamla ve tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın yardımına koşacağız. Muhtarlarımız da bu süreçte bizimle irtibatta olsunlar tespit noktasında. İmkanı olan vatandaşlarımı da bu süreçte el birliği ile konu komşusunu gözetmeye yardımlaşmayı yükseltmeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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