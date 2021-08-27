Gümüşhacıköy Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP İlçe Başkanı Hasan Topal, İYİ Parti İlçe Başkanı Erhan Turgut ile vatandaşlar katıldı.

???????Özyol, aşurenin dayanışma ruhunu canlandırdığını dile getirerek, "Hoşgörü ayı olan muharrem ayında aşure dağıttık. Halkımız da çok yoğun ilgi gösterdi. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı muharrem ayının barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci