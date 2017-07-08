Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Angola'ya Bakan Düzeyinde İlk Ziyareti Gerçekleştirecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde Angola'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Türkiye'den Angola'ya gerçekleştirilecek bakan düzeyinde ilk ziyaret olacak.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde Angola'nın başkenti Luanda'ya resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaretin Türkiye'den Angola'ya gerçekleştirilecek bakan düzeyindeki ilk ziyaret olduğu belirtilerek, ziyaret kapsamında 2008 yılında imzalanan Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca tesis edilen Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısının, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Angola Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Rui Jorge Carneiro Mangueira eş başkanlıklarında gerçekleştirileceği ifade edildi.



Karma Komisyon Toplantısı kapsamında ticari ve ekonomik gündem konularının yanı sıra, gümrük, sanayi, enerji ve madenler, çevre ve şehircilik, orman ve su, tarım, sivil havacılık, sağlık, eğitim, lojistik, gençlik ve spor ile kültür ve turizm konularının da ele alınacağı, toplantı neticesinde hazırlanacak olan toplantı tutanağının, Bakan Tüfenkci ve Angola Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Mangueira tarafından imzalanacağı kaydedildi.



Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması, KOBİ'ler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Bilim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması'nın da Karma Komisyon Toplantısı gündeminde yer almasının öngörüldüğü belirtildi. Tüfenkci'nin, Angola'da bulunduğu süre zarfında üst düzey görüşmeler gerçekleştirmesi ve Türkiye-Angola ticari ve ekonomik ilişkilerine ilişkin konuları gündeme getirmesinin planlanmakta olduğu bilgisi verildi.



Afrika'nın en fazla ham petrol üreten ülkelerinden olan Angola'da petrol gelirleri, hükümet gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü ve ülke ihracatının neredeyse tamamını teşkil ettiği, elmas ihracının da ülke GSYİH'ye yaklaşık yüzde 5'lik bir katkı sağladığı belirtildi. Ülkede, yılda 6 milyon karat elmas üretildiği öğrenildi.



Angola ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin, 2016 yılında 134,8 milyon dolar olarak kaydedildiği, bu tutarın 128,8 milyon dolarlık bölümünün Angola'ya ihracattan müteşekkil olduğu ifade edildi. Angola'ya ihracatta başlıca ürünlerin buğday unu, çimento mayalar ve tekstil elyafı mamulleri olduğu açıklamasına yer verildi. - ANKARA