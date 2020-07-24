Gümrük Muhafaza ekiplerinden kara gümrük kapılarında dev uyuşturucu operasyonu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli, Gürbulak ve Habur Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 127 kilogram ağırlığında eroin ve metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli, Gürbulak ve Habur Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 127 kilogram ağırlığında eroin ve metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ilk operasyonda, yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı bir tırdan uyuşturucu çıktı. Tırın yarı römorkunun taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına alınarak Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli ve dedektör köpeklerle aranan yarı römorkun tabanında zula tabir edilen gizli bölmenin oluşturulduğu anlaşıldı. Bu bölmeye gizlenmiş, içerisinde beyaz renkli toz maddenin bulunduğu 85 adet paket saptandı. Paketlerin içerisindeki maddenin analizinde eroin olduğu tespit edildi. Operasyon neticesinde 92 kilogram ağırlığında, 25 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi.

Gürbulak'ta iki operasyon yapıldı

Öte yandan Gürbulak Gümrük Kapısında Gümrük Muhafaza ekiplerince peş peşe iki operasyon daha gerçekleştirildi. İlk operasyonda ekipler tarafından, yakalanacağını anlayan uyuşturucu taciri kaçmaya çalıştı. Terk edilen aracın içinde, oto yedek parçası içerisine gizlenmiş halde içerisinde 1 milyon 250 bin lira değerinde, toplam 5 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Gürbulak'taki ikinci operasyon ise İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir tıra yapıldı. Durdurulan tırda yapılan aramada; 20 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 250 bin Türk lirası olan, metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Toplam değer 38,5 Milyon TL

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen son operasyonda da, Irak'tan Türkiye'ye gelen Türk plakalı bir tırdan 10 kilogram uyuşturucu çıktı. Piyasa değerinin ise yaklaşık 4 milyon Türk lirası olduğu belirlendi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 38,5 milyon değerindeki 127 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu araçların sürücüleri ise göz altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA