Gümrük muhafaza ekiplerince İskenderun'da 72 kilogram 563 gram kokain ele geçirildi Gümrük muhafaza ekiplerince İskenderun'da 72 kilogram 563 gram kokain ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucu İskenderun'da...

Gümrük muhafaza ekiplerince İskenderun'da 72 kilogram 563 gram kokain ele geçirildi

HATAY - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucu İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 72 kilogram 563 gram kokain ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince yürütülen istihbarı ve risk analizine yönelik çalışmalar sonucu Türkiye limanlarına gelen gemiler risk analizine tabi tutuldu.

Çalışma neticesinde İskenderun'da bir limana kömür yükü ile Kolombiya'dan gelecek yabancı bayraklı bir gemi riskli olarak değerlendirildi. Gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren 'Gemi Takip Sistemi' üzerinden takip altına alındı. Geminin limana yanaşması sonrasında ise Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekibi ile Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü gemi arama ekiplerince gemiye çıkıldı.

Yaşam mahalli, yakıt tankları, makine dairesi ve yük ambarlarında titizlikle süren aramalar sonucunda söz konusu geminin güvertesinin altında tespit edilen gizli bölmede siyah renkli iki çanta bulundu. Gizli bölmeden çıkarılarak açılan çantaların içerisinde yaklaşık 65 paket olduğu görüldü. Bu paketlerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazında yapılan testinde 'kokain' cinsi uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 72 kilogram 563 gram ağırlığında, yaklaşık 25 milyon lira değerindeki kokaine ele konulurken, konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA