Gümrük muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
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Gümrük muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Irak'tan gelen bir tırda 18 kilogram uyuşturucu yakalandı.

22.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:05

Gümrük muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Irak'tan gelen bir tırda 18 kilogram uyuşturucu yakalandı.

Habur Gümrük Kapısına gelen araçlara yönelik yapılan risk analizi sonucunda, Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türk plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında söz konusu tırın çekicisinin arka bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır, arama hangarına alındı.

Dedektör köpeğin de dahil edildiği aramada çekicinin arka bölümünde yedek depo olarak kullanılan bölüme dedektör köpeğin tepki verdiği görüldü. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen bölüm ile dedektör köpeğin tepki verdiği bölümün örtüşmesi sonucu bu bölüm açıldı. Burada yapılan incelemede deponun hortumlarının kesilerek işlevsiz hale getirildiği, içerisine ise çok sayıda paket yerleştirildiği saptandı. Ele geçirilen paketlerdeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün başarılı operasyonu sonucu, 7 milyon 172 bin lira değerindeki 18 kilogram uyuşturucunun Türkiye'ye sokulması engellendi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Kaynak: İHA

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