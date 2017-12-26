Gümeli'de Çayda Islah Çalışması

Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından beldeden geçen Alaplı Çayı'nda ıslah çalışmalarının başladığını bildirdi.



Başkan Saydam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümeli'de devam eden baraj inşaatı ile birlikte Gümeli merkezde Alaplı Çayı'nda ıslah çalışmalarını başladığını söyledi.



4,5 kilometre ıslah çalışması yapılacağını ifade eden Saydam, şöyle konuştu:



"Gümeli Hasanbaş Deresi üzerinde baraj çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Gümeli merkezinden başlayarak Alaplı istikametine doğru 4,5 kilometrelik çayda ıslah çalışmaları DSİ tarafından başlatıldı. İş makineleri çayın içinde temizleme çalışması yaparken bir yandan çökmelerin olduğu bölgelerde istinat duvarı yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında beldede sel korkusu yaşanmayacak ve yolda çökmeler meydana gelmeyecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."