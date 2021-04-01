Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret etti

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret etti Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Gülüç Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte yapılan ziyarette Demirtaş açıklamada bulunarak, "Gülüç Belediyesine vermiş olduğunuz desteklerden dolayı kendilerine minnettarım, şükranlarımı sunuyorum. Sendikacı arkadaşlarımıza şube başkanımıza ve temsilci arkadaşların canı gönülden güzel işler yapacağına inanıyorum. Gülüç Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yönetime gelen arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın, saygılar sunuyorum" İfadelerini kullandı.

Sendika Başkanı Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Nazik ziyaretiniz için şahsım ve teşkilatımız adına, size ve meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu görevi layık gören başta genel başkanım ve genel merkez yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Hepimize, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel görevler yapmak nasip olsun."

Konuşmaların ardından heyet görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN