Gülten Dayıoğlu edebiyat dergisine konuk olacak
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Gülten Dayıoğlu edebiyat dergisine konuk olacak

Gülten Dayıoğlu edebiyat dergisine konuk olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi KE, 11. (Eylül-Ekim 2021) sayısında çocuk ve gençlik edebiyatının önemli ismi Gülten Dayıoğlu'nu ağırlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi KE, 11. (Eylül-Ekim 2021) sayısında çocuk ve gençlik edebiyatının önemli ismi Gülten Dayıoğlu'nu ağırlıyor.

Gülten Dayıoğlu'nu kapağa taşıyan dergi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 'Edebiyat Mutluluktur' başlıklı sunumuyla okurunu selamlıyor.

Gülten Dayıoğlu dosyasında imzası bulunan yazarlar ise; Sunay Akın, Melih Yıldız, Ömür Kurt, Hülya Soyşekerci, Abdullah Ezik, Sevtap Ayyıldız, Koray Avcı Çakman, İbrahim Varelci, Demet Ekmekçioğlu, Sedat Sever ve Fatih Erdoğan.

BİRÇOK İSİM YER ALIYOR

Derginin dosya dışı çalışmalarında şiir, öykü, deneme, çeviri ve röportajları ile yer alan isimleri ise sırasıyla; Haydar Ergülen, Mertcan Karacan, Halil İbrahim Özbay, Leyla çapan, Kader Menteş Bolat, Rezzan Akçatepe, Hale Çelik, Neslihan Yalman, Volkan Altınbaş, Tarhan Gürhan, Gökhan Arslan, Kadir İncesu, Ayşe Övür, Ayça Erdura, Adalet Temürtürkan, Ebru Çaloğlu, Elif Erdoğan, Mehmet Fırat Pürselim, Hatice Nisan, Utku Yıldırım, Murat Kahveci, Erkan Küçük, Melike Uzun, Demet Eker, İsmail Biçer, Samet Karahasanoğlu, Serkan Türk, Ercan y Yılmaz, Ramazan Parladar, Murat Tenetoğlu, İlyas Tunç, Havva Yılmaz, Nurdane Özdemir Sağkan, Burak Kara ve Serdar Tunç'tan oluşuyor.

KE'nin özgün sayfaları "Çizginin Dilinden 'Covid-19' Karikatürleri" ve "Kitaplar Arasında" derginin bu sayısında da yer alıyor.

KE dergisiyle ilk kez buluşacak edebiyatseverler, derginin basılı haline ulaşamadıkları takdirde, https://www.kartal.bel.tr/ adresinden dergiyi "pdf" olarak edinebilirler.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Gülten Dayıoğlu edebiyat dergisine konuk olacak - Haberler
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