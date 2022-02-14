Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal hangi parti başkanı?

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Gültekin UYSAL

Afyonkarahisar - 1976, Sami, Asiye.

İlköğrenimini Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulunda, ortaöğrenimini İstanbul Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimine University of Houston'da Siyaset Bilimi alanında başladı, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünü bitirdi.

2003 - 2005 yılları arasında DYP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2005'te DYP Büyük Kongresinde Genel İdare Kuruluna seçildi ve aynı dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009 ve 2011 yıllarında yapılan Demokrat Parti kongrelerinde Genel İdare Kurulu Üyeliğine ve 6 Mayıs 2012 tarihinde Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi. Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük - Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda kurucu ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Günlüğü, Piyasa gibi dergilerde çevirileri yayımlandı.

İngilizce bilen Uysal, evli ve 2 çocuk babasıdır.