Gülseren Budayıcıoğlu'ndan flaş Farah Zeynep Abdullah itirafı!

Masumlar Apartmanı dizisinin arkasındaki isim Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin ana karakterlerinden biri olan İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın projeye veda etmesi sonrası ilk kez konuştu. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun flaş açıklamaları...

Masumlar Apartmanı dışında İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi reyting rekorları kıran dizilerin hikayesini yazan psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, herkesin merak ettiği o açıklamayı yaptı. Yeni dizisi Kral Kaybederse için kolları sıvayan yazar, TRT 1'in sevilen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuyla ilgili ipuçları verdi.

FARAH'IN YERİNE KİM GELECEK?

Hikayenin ana karakterlerinden biri olan İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasıyla dizinin geleceğiyle ilgili tedirgin olan izleyici, Budayıcıoğlu'nun açıklamasıyla biraz olsun ferahlayacak. Zira Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Masumlar Apartmanı'nı güzel günlerin beklediğini duyurdu.

Farah Zeynep Abdullah'ın yerine geçecek ismi kendisinin de bilmediğini belirten Gülseren Budayıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"DOĞALLIĞINI KAYBETMEDİ"

"Masumlar Apartmanı gec¸en hafta sezon finali yaptı. Dizide I·nci karakterini canlandıran sevgili Farah Zeynep Abdullah bu son bo¨lu¨mde diziden ayrıldı. Sevgili oyuncumuzla benim de birkac¸ kez bir araya gelme fırsatım oldu.

Farah insan olarak son derece dogˆal, ic¸ten, samimi bir kis¸iligˆe sahip. I·lk gu¨nden beri dizide go¨sterdigˆi oyunculuk performansını c¸ok begˆenerek izledim. Oynadıgˆı karakterin ic¸ine giren, oyunculugˆunda bile dogˆallıgˆını hic¸ kaybetmeyen bir sanatc¸ımız.

"AYDINLIK GÜNLER ONLARI BEKLİYOR"

Yeni sezonda I·nci karakterinin yerini kim alacak, s¸imdilik ben de bilmiyorum ama senaryo c¸alıs¸maları devam ediyor. Olabildigˆince gerc¸ek hikayeye sadık kalmaya gayret ediyoruz. Kitabı okuyanlar bilir, Masumlar Apartmanı sakinlerinin ruhsal sorunları c¸ok agˆır. Bu sorunlar nedeniyle hayatları adeta cehenneme do¨nmu¨s¸ ama merak etmeyin zamanla onlar da gu¨nes¸i go¨recekler. Yani aydınlık gu¨nler onları bekliyor.

"GERÇEKLER ÇOK DAHA VAHİM"

İzleyicilerimizden pek c¸ogˆu, 'Biz bu diziyi c¸ok seviyoruz ama izlerken de c¸ok u¨zu¨lu¨yoruz. Ne olur konuları bu kadar abartmayın' diyorlar. O¨yleyse sizlere c¸ok ac¸ık bir itirafta bulunayım; sizleri daha fazla u¨zmemek ic¸in konuları abartmak yerine senaristimiz sevgili Deniz Madanogˆlu olabildigˆi kadar yumus¸atmaya gayret ediyor. Yani inanın bana yas¸anan gerc¸ekler c¸ok daha vahim.

"İNSANLARIMIZ ACI ÇEKMESİNLER"

Bizim insanımızın yas¸adıgˆı acılar bunlarla da sınırlı degˆil. Sadece bu dizide degˆil, digˆer dizilerde de amac¸ hep bu insanların nasıl ve neden bu hale geldiklerini sizlere go¨sterebilmek. Hic¸ olmazsa bundan sonra insanlarımız acı c¸ekmesinler.

Sevgili Farah Zeynep Abdullah'a Masumlar Apartmanı'na katkıları ve emekleri ic¸in tes¸ekku¨r eder, bundan sonraki hayatında da bas¸arılarının devamını dilerim."

Kaynak: Snob Magazin