Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım
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Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım

Edis'le yaptığı düetle müzik piyasasına bomba gibi düşen Gülşen, mutluluktan havalara uçtuğunu belirtirken şarkıyı beğenmediğini söyleyen Sinan Akçıl'a da cevap verdi.

05.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 05.09.2020 08:36

Önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Gülşen, muhabirlerle sohbet etti. Yeni şarkısının beğenilmesinin keyfini süren şarkıcı "Şarkıyı beğenmedim, Gülşen daha iyisini yapabilirdi" diyen meslektaşı Sinan Akçıl'a cevap vermemeyi tercih etti.

"MUTLULUKTAN YERDE MİYİM GÖKTE Mİ BİLMİYORUM"

Nirvana'nın çok beğenildiğini söyleyen ünlü popçu, "Mutluluktan yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum" derken şarkının kısa olduğu yorumları için de şöyle konuştu: "Ozan Çolakoğlu yaptıysa, bunu sorgulamak bana bile düşmez. Bir bildiği vardır deyip saygı duymak gerekiyor."

Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım

"HERKES HER ŞEYİ BEĞENECEK DİYE BİR ŞEY YOK"

Gülşen'e Sinan Akçıl'ın "Nirvana'yı beğenmedim. Gülşen daha iyisini yapabilirdi" açıklaması da soruldu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı için "Yorum yapmayayım ben. Hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumsuz ya da olumlu pek bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok."

Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım

Kaynak: Hürriyet

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