Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin acı günü
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Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin acı günü

Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin acı günü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

SON DAKİKA... Ünlü besteci Ozan Çolakoğlu'nun annesi Suna Çolakoğlu hayatını kaybetti. İşte Çolakoğlu'nun vefat nedeni...

Ünlü besteci Ozan Çolakoğlu'nun annesi Suna Çolakoğlu, banyoda ayağının kayması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti İspanya'da olduğu için anne Çolakoğlu, yakınları tarafından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu yılın büyük bir bölümünü İspanya'da geçiriyor.

Kaynak: Snob Magazin

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