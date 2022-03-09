Gülşen'in sahne kıyafetlerine usta isim Selda Bağcan'dan eleştiri: Tasvip etmiyorum - Haberler

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Gülşen'in sahne kıyafetlerine usta isim Selda Bağcan'dan eleştiri: Tasvip etmiyorum

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Şarkıcı Gülşen ve Hande Yener'in son dönemde giydikleri sahne kıyafetleri çok eleştirilmişti. Bu kıyafetler hakkında yorumda bulunan usta sanatçı Selda Bağcan, "Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum" dedi.

Magazin dünyası son günlerde kadın şarkıcıların sahnede giydiği kıyafetleri tartışıyor. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın "Görmek istemiyorum" eleştirilerinin ardından tavan yapan tartışmaların ardından karşı taraftan da konuya cevap gelmişti.

GÜLŞEN'İN KONSERDEKİ HAREKETİ OLAY OLDU

Şarkıcı Gülşen'in önceki günlerde gerçekleştirdiği konserde hem seçtiği kıyafet hem de konser sırasında bir konuğunun kucağına oturması sosyal medyayı salladı. Gülşen'in bu hareketinin ardından alevlenen tartışmalarla ilgili bir yorum da usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi.

Gülşen'in sahne kıyafetlerine usta isim Selda Bağcan'dan eleştiri: Tasvip etmiyorumGülşen'in sahne kıyafeti seçimleri tartışma konusu olmuştu

"KIYAFETLER KORKUNÇ, TASVİP ETMİYORUM"

Sahne kıyafetlerinin korkunç olduğunu belirten Bağcan, "Ünlülerin sahne kıyafetleri korkunç. Biz nasıl bu günlere geldik. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirsiniz" dedi.

Gülşen'in sahne kıyafetlerine usta isim Selda Bağcan'dan eleştiri: Tasvip etmiyorum

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Selda Bağcan, Hande Yener, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Sanane Adımdan :

Selda Hanım özgürlük ve medeniyet nedir bilmiyor sanırım biraz geri kalmış dünyadan, sanattan, çağdan...!!!!! ( ironidir )

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