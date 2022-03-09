Gülşen'in sahne kıyafetlerine usta isim Selda Bağcan'dan eleştiri: Tasvip etmiyorum

Magazin dünyası son günlerde kadın şarkıcıların sahnede giydiği kıyafetleri tartışıyor. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın "Görmek istemiyorum" eleştirilerinin ardından tavan yapan tartışmaların ardından karşı taraftan da konuya cevap gelmişti.

GÜLŞEN'İN KONSERDEKİ HAREKETİ OLAY OLDU

Şarkıcı Gülşen'in önceki günlerde gerçekleştirdiği konserde hem seçtiği kıyafet hem de konser sırasında bir konuğunun kucağına oturması sosyal medyayı salladı. Gülşen'in bu hareketinin ardından alevlenen tartışmalarla ilgili bir yorum da usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi.

Gülşen'in sahne kıyafeti seçimleri tartışma konusu olmuştu

"KIYAFETLER KORKUNÇ, TASVİP ETMİYORUM"

Sahne kıyafetlerinin korkunç olduğunu belirten Bağcan, "Ünlülerin sahne kıyafetleri korkunç. Biz nasıl bu günlere geldik. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirsiniz" dedi.