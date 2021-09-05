Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş

Geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetiyle çok konuşulan 45 yaşındaki Gülşen, karın kaslarıyla da dikkat çekiyor. Fit vücuduyla her zaman ön planda olan Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.

Her yapığıyla olay olan ünlü şarkıcı Gülşen, şimdi de karın kaslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Gülşen'in çok beğenilen karın kaslarının sırrı da ortaya çıktı.

MASAJ YAPTIRIYOR

Ünlü popçu Gülşen çok konuşulan karın kasılarını "derin doku" masajına borçlu. Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.

KARIN MASAJI NE İŞE YARIYOR

Masajın kas gelişimi için faydalı olduğuna dikkat çeken fizyoterapistler, Spor yapanların, eğer bu işi profesyonel düzeye çıkarmak istiyorlarsa masaj yaptırmalarında fayda olduğuna dikkat çektiler. Derin doku denilen bu uygulamayla, cildin kas üzerindeki yapışıklığı azalıyor ve kasın daha fazla büyümesine ve gelişmesine olanak sağlıyor.