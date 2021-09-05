Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş

Haberler.com - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetiyle çok konuşulan 45 yaşındaki Gülşen, karın kaslarıyla da dikkat çekiyor. Fit vücuduyla her zaman ön planda olan Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.

Her yapığıyla olay olan ünlü şarkıcı Gülşen, şimdi de karın kaslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Gülşen'in çok beğenilen karın kaslarının sırrı da ortaya çıktı.

MASAJ YAPTIRIYOR

Ünlü popçu Gülşen çok konuşulan karın kasılarını "derin doku" masajına borçlu. Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.

KARIN MASAJI NE İŞE YARIYOR

Masajın kas gelişimi için faydalı olduğuna dikkat çeken fizyoterapistler, Spor yapanların, eğer bu işi profesyonel düzeye çıkarmak istiyorlarsa masaj yaptırmalarında fayda olduğuna dikkat çektiler. Derin doku denilen bu uygulamayla, cildin kas üzerindeki yapışıklığı azalıyor ve kasın daha fazla büyümesine ve gelişmesine olanak sağlıyor.

Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Diego Max Meyer Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 20:34:03. #1.16#

title